SSC Napoli, Bianchini: “Abbiamo associato la bellezza calcistica a quella della città”

Tommaso Bianchini, dirigente del Napoli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport dove ha spiegato il percorso commerciale e la crescita del Napoli partita dalla vittoria dello scorso anno. Ecco le sue parole: “Al fischio finale di Udine, in contemporanea, abbiamo assistito a scene di esultanza a Napoli, Madrid, New York, in Asia. Napoli è diventata simbolo della volontà di rinascita dell’Italia. Il nostro compito è stato quello di associare la bellezza calcistica a quella della città e di promuovere un modello di calcio sostenibile”.

Per la Prima volta, il Napoli ha vinto senza Maradona. Una cesura anche dal punto di vista commerciale.

“Non a caso abbiamo creato il manifesto “New Era”. Diego era il nostro biglietto da visita ma anche un limite. Da qui l’anno zero impostato con i giovani talenti”.