Dossena: “Mario Rui e Olivera sono un vantaggio per Garcia, vi spiego”

L’ex azzurro Andrea Dossena è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Maradona quando mette su lo smoking difficilmente manca l’appuntamento. Lo Stadio domani contro l’Union la farà da padrona. I tedeschi verranno da una serie di risultati negativi e non è detto che questo rappresenti un vantaggio, il Napoli deve vincere e chiudere la pratica Champions per poi dedicarsi al campionato. Oliveira serve se hai bisogno di più fisicità, Mario Rui è bravo tecnicamente e tatticamente. Non sono due giocatori simili e questo è un vantaggio per Garcia. Mario Rui è un esterno prezioso e merita un plauso; se stai a Napoli per tanti anni non è un caso”.