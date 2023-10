Carmine Martino, giornalista sportivo, ha commentato a Radio Goal in diretta a Kiss Kiss Napoli il terzo gol subito dagli azzurri contro il Real Madrid, difendendo Meret dalle accuse subite per la deviazione dopo il tiro di Valverde.

Ecco le sue parole: “Non so perchè ogni tanto Meret finisca nel mirino della tifoseria. Le critiche per lui sono esagerate secondo me. Sento parlare anche di ‘un miracolo Meret non lo fa mai’. Forse avrebbe potuto fare un miracolo più sul goal di Vinicius”.