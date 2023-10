Prima pagina – CdS: “Osi rinnova”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla rocambolesca vittoria della Lazio in Champions League. Il gol nel finale di Pedro è quasi ingiusto per un Celtic che addirittura poteva puntare alla vittoria. Nel taglio alto, invece, la questione rinnovo di Osimhen. E’ Aurelio De Laurentiis in persona a parlare. “De Laurentiis rassicura i tifosi del Napoli”, si legge nell’occhiello. “Osi rinnova”, è il titolo. “Il presidente pronto a trattare: “Non c’è problema, qui tutti contenti”. Si parte da 10 milioni netti fino al 2026 e clausola da 180 milioni per l’estero”.