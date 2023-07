GdS – Pirlo: “Il Napoli ha le carte per ripetersi! Scudetto? Dico questo”

Il nuovo allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per dire la sua sul Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Ero convinto che il Napoli ce l’avrebbe fatta! La prima parte di stagione ha dato un gran segnale a tutto il campionato. Personalmente ho visto dal vivo la carica dei ragazzi di Spalletti quando sono venuti in Turchia per il ritiro post mondiali.

Ripetersi è sempre complicato ma questa squadra ha le carte in regola per riuscirci. Ovviamente non si compete mai da soli ed è per questo che bisognerà capire anche quali saranno le mosse sul mercato delle rivali“.