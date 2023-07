SKY – Dopo Di Lorenzo un altro difensore può rinnovare col Napoli: le ultime su Osimhen

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per le ultime dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Queste le sue parole: “Sul contratto di Victor Osimhen non ci sono novità! Le parti sono in contatto costante ma, per il momento, non c’è stato ancora nessun passo decisivo. Abbiamo chiesto a Rudi Garcia cosa ne pensasse e ci è parso molto tranquillo. Ha affermato che il nigeriano vuole restare al Napoli e che la situazione verrà risolta sicuramente entro la fine del ritiro di Castel Di Sangro!

Sul fronte rinnovi c’è ancora qualcosa da definire! Oltre alle vicissitudini legate ai contratti di Zielinski e Lozano su tutti, il Napoli lavora al rinnovo di Mario Rui. Il terzino portoghese potrebbe, nei prossimi giorni, vedere il suo contratto prolungato di un ulteriore stagione con i partenopei“.