SKY – Garcia: “Lavoriamo sodo per trovare il giusto difensore! Osimhen resta al Napoli? Vi spiego”

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul mercato alla vigilia dell’amichevole tra Napoli e Spal. Queste le sue parole: “L’entusiasmo che ci ha accompagnato in questi otto giorni è stato meraviglioso! Sarebbe un errore portare dei dispiaceri a questa tifoseria ed è per questo che lavoriamo notte e giorno per non deluderli.

I nostri più grandi acquisti devono essere le riconferme dei calciatori che hanno permesso il successo della scorsa stagione. Ieri sera il presidente ha annunciato il rinnovo di Di Lorenzo di cui siamo estremamente gioiosi. Lavoriamo anche a quello di Zielinski ma su Osimhen non so dirvi nulla. Non c’è un vero e proprio caso perché l’attaccante ha ancora un contratto in vigore che lo lega al Napoli.

In entrata discutiamo spesso con il presidente e tutta la squadra mercato. Micheli e Pompilio c’erano già da diverso tempo, Meluso è arrivato solo adesso ma c’è sinergia tra tutti. L’idea è di essere tutti estremamente convinti su chi arriverà per coprire lo slot di difensore centrale“.