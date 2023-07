Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sull’addio di Giuntoli e non solo. Queste le sue parole: “Lo Scudetto del Napoli vale come altri 20 venti vinti altrove! La firma di Giuntoli c’è ed è stata fondamentale ma ricordo a tutti che è stato il presidente a decidere per rivoluzionare la rosa la scorsa stagione. Il direttore sportivo ha aiutato ADL in un’impresa vera e propria sia per il valore economico che per lo spettacolo“.