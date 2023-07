Gazzetta – Rinnovo Osimhen: il nigeriano chiede la clausola rescissoria

Nei prossimi giorni, Aurelio De Laurentiis incontrerà nuovamente l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, per discutere in merito al prolungamento del contratto del nigeriano.

Il club azzurro ha già pronta l’offerta: 6 milioni di euro all’anno, 1,5 in più rispetto ai 4,5 mln percepiti finora. Per accettare, però, l’attaccante vuole che l’accordo comprenda una clausola rescissoria.

Per il momento, come spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non c’è ancora l’intesa definitiva tra le parti (nonostante i buoni propositi) e bisogna capire se la richiesta di Osimhen verrà accolta.

Nel frattempo, restano in agguato Liverpool e Bayern Monaco, pronte a sferrare il colpo.