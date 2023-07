L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sulla cessione di Kim e non solo. Queste le sue parole: “La dirigenza del Napoli chiude un’altra importante plusvalenza. In un solo anno hanno triplicato il valore di Kim ma, purtroppo, la sua cessione peserà come un macigno. Sarà difficile trovare un sostituto del coreano visto che, a mio avviso, il Bayern Monaco con il suo acquisto è tra le favorite della prossima Champions League.

Kim ha avuto un impatto clamoroso sulla Serie A, sarà quasi impossibile sostituirlo a dovere. Discorso diverso per Osimhen! Sono convinto, infatti, che c’è la possibilità sul mercato di trovare un ragazzo che non farà rimpiangere l’ex Lille, qualora dovesse partire“.