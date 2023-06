Lozano-Napoli, è addio? Il nome del possibile sostituto

Le strade del Napoli e di Hirving Lozano potrebbero separarsi in estate. Il contratto dell’attaccante messicano con il club è in scadenza tra un anno e il giocatore sembrerebbe essere in uscita già in questa sessione di mercato. Dopo 4 anni a Napoli, il “Chucky” è un obbiettivo per tanti club, ma in particolare sarebbe sotto gli occhi del West Ham, pronto a proporre un’offerta.

In caso di addio, il Napoli sta già pensando ad un sostituto. Si fanno forti i nomi di Orsolini dal Bologna e di Zhegrova dal Lille, classe 99′, kosovaro e compagno di nazionale di Rrahmani. Attenzione però anche a Laurienté, la stella del Sassuolo piacerebbe a Rudi Garcia.