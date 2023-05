Oreste Vigorito, presidente del Benevento purtroppo retrocesso in Serie C, ha voluto rispondere ad Aurelio De Laurentiis, che ha parlato ieri da Fazio di competizione equlibrata.

In particolare, il presidente ha parlato di una competizione equilibrata, in cui le città maggiori dovrebbero affrontarsi tra loro, dato che alcune partite non di cartello non attraggono gli sponsor

Questa la risposta del presidente dei sanniti:

“Ha detto che una città come Napoli non può giocare con una squadra di una cittadina come la nostra perché la gente non guarderebbe la partita. È un modo di intendere il calcio che mi trova in disaccordo. Il calcio bisogna giocarlo all’oratorio, in piazza. Questo puoi farlo quando i costi sono sostenibili. Se compriamo calciatori per centinaia di milioni, allora dobbiamo chiudere l’oratorio. Se nessuno si fa prete, poi è difficile trovare un oratorio aperto”.