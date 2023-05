Lazio, Lazzari: “Noi e il Napoli abbiamo zittito chiunque”

Manuel Lazzari, terzino della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni post partita Lazio-Cremonese ai microfoni di DAZN. Ecco cosa ha dichiarato:

“La partita si è complicata dopo un grandissimo primo tempo. Siamo rientrati un po’ scarichi nel secondo, pensando di averla già portata a casa. La cosa più importante è il secondo posto e vogliamo fare l’ultima partita nel migliore dei modi. La Supercoppa? Un grande traguardo, a inizio campionato nessuno dava la Lazio così in alto e invece siamo lì. Penso che la Lazio abbia fatto qualcosa di speciale, non era facile arrivare in Champions. Siamo cresciuti tanto durante l’anno, siamo felicissimi. Fino a gennaio ho sempre giocato, normale che con tante partite si possa avere un rendimento di alti e bassi. Oggi sono stato sfortunato sull’autogol, purtroppo mi è rimbalzata la palla davanti. Comunque non si può giocare sempre tutte le partite. Lottare per lo Scudetto il prossimo anno? Noi come il Napoli eravamo dati sesti, settimi a inizio campionato. Abbiamo fatto stare zitte molte persone, ora vogliamo arrivare secondi. Andremo a Empoli per fare tre punti”.