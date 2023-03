L’ex attaccante del Napoli, Roberto Sosa, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Radio per dire la sua sulla sconfitta degli azzurri contro la Lazio. Queste le sue parole: “Non metto in discussione la sconfitta di Spalletti, sarebbe irrispettoso. Certamente, le contromisure sono arrivate in ritardo ma non dobbiamo preoccuparci eccessivamente per questa partita. Facciamo un passo indietro e analizziamo la sconfitta: il Napoli ha dato una buona prova ieri, diversamente a quanto accaduto con l’Inter. Non esageriamo con i commenti negativi ed affrontiamola nella maniera più oggettiva possibile.

Nonostante la sconfitta contro la Lazio, il percorso del Napoli non cambia: Sarri merita i complimenti per aver costruito una squadra che palleggia e rischia con la partenza dal basso. Maurizio l’ha preparata bene, bloccando Lobotka e gli esterni, in modo che non avessero una buona posizione per ricevere il pallone. Osimhen ed i laterali erano sempre voltati spalle alla porta con Vecino, Zaccagni e gli altri che riuscivano a raddoppiarli“.