L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 arrivata poco fa a San Siro contro il Lecce. Queste le sue parole: “Scudetto? Puntiamo sempre a quello e ci impegniamo costantemente per migliorarci, analizzando ciò che non funziona. Da domani affronteremo ogni allenamento pensando alla sfida con lo Spezia, un’altra partita molto difficile.

Sconfitta Napoli? È chiaro che avremmo potuto dare di più, considerando quello che abbiamo fatto in questi 18 mesi. Dobbiamo prendere il meglio e concentrarci su ogni partita, come abbiamo fatto stasera“.