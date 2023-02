Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli ed attuale opinionista, ha detto la sua sul rendimento di questo straordinario Napoli e ha parlato delle differenza rispetto agli anni passati.

Per Iezzo, la differenza con gli anni passati è dentro lo spogliatoio e l’ha spiegato con queste parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli, negli anni passati, ha vissuto una serie di tensioni, di casini creati dal ritiro disatteso e l’aria si era fatta pesante nello spogliatoio, ma anche intorno alla squadra. Oggi, con la rivoluzione che è avvenuta quest’estate, lo spogliatoio non ha più i leader del passato, ma ha questi giocatori nuovi, giovani, ambiziosi, che seguono Spalletti in tutto e per tutto“.