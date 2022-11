Il Napoli, nel corso di questi giorni, è stato accostato a dei fondi d’investimento che operano negli USA, e secondo alcuni ADL sta valutando un’eventuale vednita.

Quest’ipotesi, però, oggi è stata seccamente smentita da Antonio Corbo, vecchia firma ed editorialista di Repubblica.

Corbo, in un articolo dove ha fatto il punto sulla Nazionale, ha ripreso questa notizia di un fondo disposto a cedere 900 milioni, ma ADL avrebbe respinto al mittente, assicurando che il Napoli non è in vendita.

Fonte: Repubblica.