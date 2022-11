Franco Ordine, editorialista del Giornale, ha criticato, senza risparmiarsi e senza peli sulla lingua, la Nazionale vista ieri contro l’Austria.

In particolare, il giornalista opinionista se l’è presa con i giocatori che sono scesi in campo, e tra questi c’è anche il nostro Raspadori.

Ordine, sul talento del Napoli, ha detto che non può essere considerato alla stregua di un grande centravanti, in quanto è solo un ripiego per l’attacco dato che tutti gli altri attaccanti erano infortunati.

Fonte: Il Giornale.