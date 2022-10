Roma – Lozano: “Scudetto? Se lo vinciamo il merito sarà di Spalletti”

Il quotidiano Roma, nell’edizione odierna, riporta le parole di Hirving Lozano durante l’intervista a Radio KissKiss Napoli.

Ecco le parole del messicano:

“Vogliamo fare sempre di più. In Champions abbiamo fatto finora un ottimo girone, l’ obiettivo è centrare il primo posto, davanti al Liverpool. Dove possiamo arrivare non lo so, ma so che ci impegneremo in ogni partita al massimo.

Tutti si sono integrati al meglio: nessuno mi ha impressionato più degli altri. Napoli-Bologna? Non so come finirà ma certamente Spalletti ci darà le indicazioni giuste per affrontare questa sfida insidiosa. Scudetto? Se lo vinciamo il merito sarà di Spalletti”