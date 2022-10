GdS – Ora il Napoli deve dimostrare di tenere tutti dietro in questo sprint finale

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mese di campionato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano la straordinaria striscia vincente del Napoli (nove vittorie consecutive, 5 in Serie A e 4 in Champions) ha fatto sì che gli azzurri siano in testa da soli in classifica, ma senza riuscire a creare il “vuoto” dietro. Dunque le sei gare prima della sosta Mondiale dovranno dimostrare se il Napoli riuscirà a tenere tutti dietro. C’è però da considerare che nelle ultime partite si sono fermati il difensore Rrahmani e il centrocampista a Anguissa, perni del gioco azzurro.