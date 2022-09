Un’intervista che ha reso noti retroscena importanti, quella fatta dal Televomero ad Antonio Careca. L’ex campione della Nazionale brasiliana ha detto: “Il mio passaggio al Napoli? Ci sono tante cose dietro nascoste. Il San Paolo non voleva vendermi al Napoli bensì mandarmi in Spagna, con la maglia del Real Madrid. Io però non volli accettare quell’offerta per un semplice motivo, avevo il desiderio di giocare con il più grande di tutti. Diego Armando Maradona fu importantissimo per me non solo quando approdai al Napoli ma anche per la scelta della squadra dopo il San Paolo. La sua presenza al Napoli mi bastò per trasferirmi in Italia. Prima degli azzurri, c’era stata anche un’altra squadra a cercarmi sempre in Italia ma l’affare non andò in porto”.

Le qualità straordinarie dell’attaccante attirarono un po’ tutta Europa, la voglia di dividere lo spogliatoio con Maradona però batté anche le offerte più stellari.