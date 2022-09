Il Napoli e Spalletti hanno rischiato di separarsi alla fine della scorsa stagione. Il motivo, più che tecnico, fu qualche battibecco di troppo con il presidente Aurelio De Laurentiis, tutto questo in privato ovviamente. La causa centrale era la scelta del mercato estivo. Ci doveva essere un dialogo continuo tra società ed allenatore per quanto riguarda i colpi in entrata ed uscita. Cosa che alla fine si è avverata perché Spalletti ha avuto ciò che ha richiesto, difensori, centrocampisti ed attaccanti, una rosa completa, adesso non solo sulle prime fasce bensì anche sui subentranti. Giocatori di prospettiva e altri da rivitalizzare che possono rendere molto bene se ripresi. Dunque la pressione della scorsa primavera si è allentata e tutto procede bene. Per dire che sia tutto risolto bisogna attendere la reazione a dei possibili momenti no. Speriamo che non sia un film da rivedere quello della scorsa primavera.