Santacroce si espresso sulla prestazione di Alessio Zerbin. Queste le sue parole dopo Napoli – Milan: “Zerbin ha fatto tantissima fatica contro i rossoneri, è evidente. Non sto giudicando il cambio fatto dalla panchina azzurra perché il cambio viene fatto seguendo diversi fattori ad esempio le prestazioni in allenamento. Il suo ingresso mi ha fatto storcere il naso perché non ha creato come poteva o difeso in alcune situazioni. Sia ben chiaro, sono il fan numero uno di questo ragazzo. L’ho seguito come un segugio per tutta la scorsa annata in Serie B e noto qualità meravigliosamente straordinarie. Non mi aspettavo nemmeno questo minutaggio da inizio anno con il Napoli, una partita storta ci sta ma deve riprendersi e costruirsi uno spazio più grande con il tempo, perché sono sicuro che ha tutte le carte in regola per riuscirci”.

Parole critiche ma di amore da parte dell’ex difensore partenopeo al canale Ottochannel.