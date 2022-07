Pistocchi: “I napoletani meritano rispetto, il 4-3-3 non va bene, vi spiego!”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Si è soffermato sull’umore dei tifosi del Napoli e sulla situazione societaria.

“Dybala ha ricevuto tante dimostrazioni di affetto dalla Roma, prima da Totti e poi da Mourinho. Il Napoli invece non ha fatto nulla di tutto ciò. Spalletti si sta solo adeguando a quanto fa la società. I tifosi devono avere fiducia perché sono sicuro che i nuovi innesti di cui la squadra ha bisogno arriveranno. Nessun giocatore è insostituibile. Il malcontento dei napoletani non è dovuto dalle cessioni nella loro unicità, ma dalla poca chiarezza e comunicazione di De Laurentiis. Deve essere solo più sincero perché con lui la squadra ha sempre raggiunto grandi obiettivi. Per calmare la piazza basterebbe ammettere che la situazione rimarrà questa, in modo da prepararla psicologicamente. La gente merita rispetto perché è per lei che la società guadagna.”

Spostandosi sulla parte tattica del Napoli ha dichiarato: “Credo che il 4-3-3 non metta in risalto le caratteristiche di Victor Osimhen. Così è costretto a giocare spalle alla porta. Ha bisogno di qualcuno che gli vada in appoggio (come nel 4-2-3-1) così da essere libero di attaccare la profondità. Per questo motivo, il club di ADL deve assolutamente riprendere Mertens e acquistare Deulofeu.”