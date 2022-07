GdS – Ambrosino, Zerbin e Gaetano: il punto sul futuro dei giovani giocatori del Napoli!

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul possibile futuro dei giovani calciatori del Napoli testati da Spalletti a Dimaro. In particolar modo, il quotidiano, si è soffermato su Ambrosino, Zerbin e Gaetano: tre ragazzi che hanno fatto davvero una buona stagione nell’ultimo anno. Per l’attaccante ischitano, capocannoniere dello scorso campionato Primavera, si prevede un futuro in prestito in Serie B. Zerbin e Gaetano verranno ancora valutati a Castel di Sangro! Al momento, è il primo ad aver convinto di più soprattutto per la sua duttilità tattica. Gaetano, invece, resta ancora un punto interrogativo importante. La sua possibile permanenza in prima squadra dipenderà, ovviamente, da Spalletti e a quale tipo di modulo intenderà affidarsi per la prossima stagione.