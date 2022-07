Alvino: “A Napoli contestammo anche Lavezzi ed Hamsik! Su ADL e Giuntoli dico questo”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato estivo degli azzurri fino ad oggi. Queste le sue parole: “A Napoli fummo capaci di contestare anche Lavezzi ed Hamsik quando arrivarono! Per non parlare poi anche di Higuain e degli altri calciatori provenienti dal Real Madrid, furono subito etichettati come bolliti. Al Presidente ed a Giuntoli do massima fiducia. Attenderò la fine del mercato il primo settembre per fare delle valutazioni ma, fino a quel momento, non proferirò parola. Negli ultimi 12 anni il Napoli è stato sempre tra le migliori del campionato, è vero che abbiamo perso pezzi importanti ma non vedo perché dovremmo invertire questa tendenza“.