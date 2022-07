Krol: «Giusto trattenere Koulibaly. Per vincere lo scudetto De Laurentiis ascolti Spalletti»

Oggi La Gazzetta dello Sport intervista l’ex difensore del Napoli Rudi Krol, protagonista in azzurro nei primi anni Ottanta:

Su Koulibaly: “Fa bene il presidente. Koulibaly è un patrimonio del Napoli, che non può perderlo. Ci metti anni a far maturare certi giocatori ai massimi livelli internazionali, se poi li dai via serve molto tempo per crescerne altri. Kalidou è davvero fortissimo. E uno della sua personalità non può partire dopo aver perso Insigne e Mertens. Lo stimo tanto da criticarlo su una cosa: prende troppi cartellini gialli. Perché uno con la sua “lettura” tattica e velocità a volte deve saper aspettare e non solo cercare di anticipare sempre la giocata. Ma parliamo di eccellenza. Anche a livello di Champions League”.

Il Napoli lotterà per lo scudetto? “Io me lo auguro e ci spero per tutti i miei amici napoletani. Ma per farlo occorre che De Laurentiis dia continuità alla squadra. Guardate anche Manchester City e Psg: da anni spendono e cambiano tantissimo ma la Champions League non riescono a vincerla. E allora dico: una cosa è per Spalletti cambiare qualcosa e continuare a costruire; un’ altra dover ricominciare tutto daccapo. Servono giocatori di qualità e per l’appunto continuità nel progetto. Il presidente De Laurentiis dovrebbe as coltare di più l’allenatore e il direttore sportivo”.