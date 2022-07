CdS – Koulibaly può ancora esser ceduto con un’offerta congrua. Due club interessati

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano Koulibaly è convocato per il ritiro di Dimaro, è ad oggi ancora un calciatore del Napoli ma il rischio di cessione c’è. Aurelio De Laurentiis proverà a convincerlo in Trentino, nonostante uno sforzo economico sulla proposta di rinnovo fatta. Ma la sensazione è che il centrale azzurro voglia attendere qualche top club. In effetti resistono le pretendenti del difensore senegalese, in prima linea Barcellona e Chelsea, quest’ultimo molto interessato valuta varie piste in Serie A. Questo significa che Koulibaly può essere ancora ceduto, però solo se la squadra in questione si presenti a De Laurentiis con l’offerta giusta. Minimo 40 milioni, poi saranno fatte tutte le valutazioni. Il patron vorrebbe che Kalidou firmasse il rinnovo, soprattutto dopo l’ultima proposta per un quadriennale alle cifre attuali. Se non sarà così (e senza proposte concrete dalle pretendenti), Koulibaly resterà fino a giugno 2023.