Il Mattino – Il Napoli è arrivato a Dimaro, Spalletti il più acclamato

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul ritiro del Napoli iniziato ieri. Secondo il quotidiano i primi applausi sono tutti per Luciano Spalletti. Sorriso sornione e voglia di tuffarsi nel lavoro e in questa seconda stagione con il Napoli. Stasera c’ è il primo incontro con la stampa in cui anche il tecnico metterà dei punti nelle varie faccende. Nonostante le voce, questo non è un Napoli dove tutto è ancora da costruire. Anzi, il contrario. Va ricostruito, senza dubbio, l’ entusiasmo dei tifosi a Napoli. Per 12 giorni gli azzurri lavoreranno per gettare le basi di questa nuova stagione, ricca di appuntamenti importanti, come il ritorno alla fase a gironi della Champions. Dimaro ha cercato di darsi un tono, sistemando aiuole e prati, allestendo parcheggi attorno al campo di allenamento di Carciato, arredando i muri con le gigantografie degli azzurri, imbandierano molti balconi con una serie di vistosi drappi.