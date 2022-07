Luigi De Laurentiis, presidente dell’SSC Bari, ha rilasciato in esclusiva delle dichiarazioni nell’edizione odierna del Corriere Dello Sport. Questa una parte estratta dall’intervista che riguarda il tema multiproprietà: ”Non vengo dal mondo del calcio ma dal mondo del cinema. Al Bari ci tengo molto e ci trascorro in città 10 giorni al mese. Cosa succederà in caso di promozione in A? Venderemo il Napoli? Pensare di dover cedere la società è un’ipotesi fastidiosa che quattro anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra avventura in Puglia, non c’era. Fa parte del rischio imprenditoriale, ma è innegabile che la norma sia stata cambiata in corso.”