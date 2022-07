De Maggio a Radio Goal: “Politano farà entrambi i ritiri con il Napoli”

Walter De Maggio a Radio Goal si è soffermato su Matteo Politano.

Il giornalista ha fornito dettagli importanti sull’attaccante del Napoli, che sarà presente già a Dimaro con i compagni di squadra: “Matteo Politano sarà presente sia a Dimaro Folgarida che a Castel di Sangro, svolgerà entrambi i ritiri con il Napoli. Per ora non parte dal momento in cui il Valencia non è in condizione di fare mercato”. Situazione, questa, che va ad intaccare anche il mercato in entrata: senza la cessione dell’ex Inter, infatti, non ci sarà alcun tipo di affondo per arrivare ad ipotetici sostituti del nazionale italiano. Si attendono le prossime settimane per capire meglio come il Napoli gestirà la sua posizione.