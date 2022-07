Kiss Kiss Napoli – Olivera eredita il 17 di Marek Hamsik: scelta fatta

Mathias Olivera ha scelto un numero pesante per iniziare la sua avventura a Napoli.

Come riportato dalla radio ufficiale della SSC Napoli, ovvero Kiss Kiss Napoli, il terzino uruguaiano avrebbe eredito quello che è stato il simbolo di un’intera città: Marek Hamsik, con le sue reti, le sue giocate e il suo amore per Napoli, ha lasciato questa maglia con un numero tanto forte dal punto di vista emotivo per i tifosi del Napoli. A distanza di anni e di partite giocate, finalmente Olivera riprende da dove aveva finito Marek con la speranza che la sua avventura azzurra possa calcare le orme dello slovacco.