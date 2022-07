Parla l’ex Napoli Daino: “Koulibaly è il più forte in Serie A”

Kalidou Koulibaly viene ancora una volta elogiato dagli addetti ai lavori. L’ex calciatore Daniele Daino è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L’ex giocatore del Napoli tra le altre, ha risposto alla classica domanda “Chi è il miglior difensore della Serie A?”

Questa la sua risposta: “Koulibaly è il più completo e qualitativo. Per il Napoli è imprescindibile averlo in campo. In seguito alla partenza di Giorgio Chiellini, è lui il più forte. Non sono d’accordo sul fatto che Skriniar possa valere 70 milioni… allora Kalidou quanto vale? Riguardo la Juventus, io credo che i bianco-neri debbano dare più importanza all’acquisto di un difensore centrale. Nonostante Pogba e gli altri possibili acquisti, senza un centrale non sarebbe al livello delle big di Serie A.”