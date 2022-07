Dall’Inghilterra – L’ex obiettivo del Napoli, Nicolas Tagliafico, ad un passo dal Brighton: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto portale inglese, Sussex Live, il terzino sinistro dell’Ajax, Nicolas Tagliafico, sarebbe ad un passo dal trasferirsi al Brighton. Il calciatore argentino, ad un molto vicino al Napoli nella scorsa sessione di mercato invernale (poi sfumato per via dell’accordo preso con Olivera), sarebbe entusiasta di proseguire la sua carriera in Premier League. I “seagulls” per assicurarsi il cartellino del giocatore, sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro. Cifra che, con ogni probabilità, basterà a convincere i “lancieri” che potranno dare l’ok definitivo al trasferimento.