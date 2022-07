Bargiggia: “Koulibaly non accetterà la Juventus! Resta al Napoli solo in un caso, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sulla possibile permanenza in azzurro di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Koulibaly resterà al Napoli solo se, a mercato finito, non avrà avuto alcuna offerta allettante da altri team. I tifosi azzurri dovranno attendere solo l’inizio di settembre per stare tranquilli in questo senso.

In casa Juventus si è scatenata una vera e propria asta per De Ligt. La dirigenza piemontese ha espresso già da diverso tempo il suo interesse per il senegalese ma, Koulibaly, non ne vuole sapere. Per rispetto alla città che lo ha cresciuto come uomo e calciatore, Kalidou non andrà alla Juventus“.