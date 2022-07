Di Napoli: “Vlahovic, Lukaku e Osimhen? Che attaccanti! Vi svelo che preferisco”

Il noto ex attaccante, Arturo Di Napoli, è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb per fare il punto su chi potrebbe essere il capocannoniere della prossima Serie A. Queste le sue parole: “Vlahovic è sicuramente uno dei migliori in Europa, soprattutto per l’età che ha. L’anno scorso per la Juve è stata una stagione piuttosto confusionaria, soprattutto a livello tattico. Nella prossima stagione mi aspetto un super Vlahovic ed il ritorno della ‘vecchia signora’. Osimhen ha tantissime frecce al suo arco! Checché se ne dica ha dimostrato di essere tra i migliori nel suo ruolo, e le tante richieste arrivate al Napoli per lui ne sono la dimostrazione. Tra tutti questi però punterei su Lukaku! Il mondo Inter si aspetta tantissimo da lui e questo potrebbe aiutarlo a fare ancora meglio. Non ci sarà Conte ma sono sicuro che anche con Inzaghi, saprà fare la differenza“.