Gabbiadini: “Ho approfittato delle vacanze per tornare a Napoli! Mio figlio aveva un desiderio”

Il noto attaccante ed ex calciatore azzurro, Manolo Gabbiadini, ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX per dire la sua sull’ultimo grave infortunio e non solo. Queste le sue parole: “Di recente sono tornato a Napoli! Ho fatto una capatina per mostrare a mio figlio più grande il murales di Maradona. Desiderava vederlo e a me ha fatto molto piacere tornare in una delle più belle città in cui ho giocato. Gli ho raccontato molte cose dei miei tempi trascorsi lì ma soprattutto gli ho parlato dell’amore dei napoletani per Maradona anche se non c’era molto bisogno. L’affetto dei partenopei per Diego è ancora tutt’oggi fortissimo e si respira in ogni angolo della città.

Sarà difficile capire tra quanto sarò pronto, è difficile rimettersi al passo con i compagni già dopo un infortunio da due settimane figuriamoci dopo sei mesi! Nel frattempo mi sto allenando a Milano Marittima sul campo del Cervia, ho buone sensazioni e spero di tornare a calcare i campi di Serie A molto presto”.