Gennaro Gattuso è diventato il nuovo allenatore del Valencia. Per rinforzare la sua nuova squadra ha chiesto due colpi dal Napoli alla dirigenza spagnola. I nomi di Politano e Demme sono da tempo sull’agenda dei pipistrelli che seguono da molto vicino le situazione legate ai calciatori napoletani. Il Napoli è al corrente del morale negativo, causa lo scarso minutaggio, dei due giocatori ed è pronti a trattare le cessioni. I partenopei partono da un prezzo di 20 milioni per l’esterno, mentre 10 milioni bastano per il centrocampista italo tedesco. I Pipistrelli tentennano e vorrebbero accontentare il nuovo mister, devono prima piazzare degli esuberi per raggiungere una cifra di circa 25 – 30 milioni per colmare le richieste di ADL