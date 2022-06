Beppe Bruscolotti, ex bandiera e capitano storico del Napoli, ha parlato ai microfoni di 1 station Radio. Su Koulibaly ha dichiarato: “Kalidu è un perno del Napoli, ma è giunto il momento dell’addio. Il Napoli penso che debba animare a guardarsi attorno per trovare un sostituto forte e promettente che riesca a portare avanti la difesa partenopea senza far disperare Spalletti. Suppongo che almeno un’altra stagione rimanga però”. L’ex Napoli ha poi aggiunto un commento su Politano: “Politano ha mandato a dire attraverso il procuratore che vuole giocare di più, dall’inizio dell’anno ha giocato almeno trenta partite ma quante ne ha finite? Se la sua volontà è andare via da Napoli deve farlo subito senza spazientire i tifosi e la presidenza”. Come da calciatore anche stavolta Brhscolotti è stato duro e chiaro.