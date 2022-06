Fontana: “Capitano? Se va via Koulibaly ci sarà Di Lorenzo! Su Mertens ed Insigne dico questo”

Il noto ex calciatore del Napoli, Gaetano Fontana, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul prossimo capitano del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Se dovesse partire Koulibaly, ci vedrei bene Di Lorenzo a fare il capitano! E’ un ragazzo abbastanza introverso ma è un grandissimo professionista, inoltre è davvero amatissimo dai tifosi. Il gruppo che all’epoca creò Benitez si sta sgretolando sempre di più. Non è rimasto più nessun giocatore di esperienza se dovessero concretizzarsi le partenze proprio di Mertens e Ospina. Da questo punto di vista non sono sicuro che il Napoli abbia fatto il possibile per trattenere sia il belga che Insigne. E’ un peccato soprattutto pechè, andando via loro, in molti li seguiranno soprattutto per via della questione bilancio da dover rispettare. L’obiettivo degli azzurri adesso sarà ricostruire un gruppo coeso ed affiatato, non sarà un’operazione immediata ne sono sicuro“.