Raffaele Auriemma, da sempre tra le facce più note legate al Napoli, nel programma Si Gonfia la Rete ha alimentato il mercato napoletano. Il giornalista ha infatti detto: “Mertens è una situazione delicata. Se parte si perde il bomber più prolifico della storia del Napoli. Il vero dubbio è: con quei soldi riuscirebbe ad avere un giocatore simile, con quelle caratteristiche che spacchi le partite? Io non penso. Meret può essere il titolare secondo me per Spalletti che è il mister e decide non lo so, anche lo scorso anno lo ha dimostrato di non avere piena fiducia nel ragazzo. De Laurentiis si siederà con l’allenatore e ne discuteranno. Anche per Koulibaly, ADL deve ragionare. Il senegalese vorrebbe restare a Napoli ma un’offerta importante lo farebbe crollare. La Juventus non molla la presa, insiste ed è pronta a raggiungere le richieste del patron azzurro”. Così ha chiuso il suo intervento.