Tramite il suo profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha dato delle dritte, per quanto riguarda il difensore centrale, al Napoli. Infatti il giornalista ha detto: “Piero Hincapiè è sicuramente uno dei nomi più promettenti sul panorama calcistico per il futuro. Al Bayern Lewerkusen sta facendo vedere belle cose. Il ragazzo lo paghi tanto, perché tutti sanno il suo valore e il suo potenziale, ma è forte alto e possente. Chi lo prende fa un affare per il futuro è chiaro”. Sul calciatore il Napoli cammina con i fari accesi giapprima del suo approdo in terra tedesca, senza mai affondare il colpo. Attenzione al Milan che dopo aver perso l’obiettivo Botman potrebbe puntarci.