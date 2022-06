Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sul caso multiproprietà. Di seguito le sue parole:

“De Laurentiis è determinato a far valere un sano principio, cioè quello per cui il divieto di avere due club di proprietà deve essere valido solo se questi militano nello stesso campionato. Se il Bari dovesse salire in Serie A? Siamo d’accordo che Napoli e Bari a quel punto non si potrebbero affrontare, ma esiste una procedura per favorire la vendita di uno dei due, e se non c’è l’acquirente pronto uno dei due viene escluso dal campionato, come sarebbe potuto accadere alla Salernitana. Escludo che ci possa essere qualcuno interessato al Napoli o al Bari”.

“Al CONI non si poteva arrivare senza passare per la Corte Federale d’Appello, che entro 10 giorni pubblicherà le sue motivazioni. Dopodichè partiranno i fatidici 30 giorni per ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport. Noi confidiamo in una valutazione diversa rispetto ai due gradi federali e teniamo presente che il CONI è un organo esterno alla federazione. Nel caso di Juventus-Napoli, ad esempio, la sentenza fu ribaltata”.