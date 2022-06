Ivana Marcellino ha concesso alcuni scoop sulla trattativa Luis Alberto – Napoli. Per lo spagnolo i partenopei rimangono vigili e stanno progettando un piano per assicurarsi il centrocampista. La giornalista ha affermato l’interesse di Maurizio Sarri in alcune figure della rosa partenopea. Tre i nomi sacrificabili dalla dirigenza azzurra per arrivare al 29enne della Lazio: Mario Rui, Zielinski e Politano. Il centrocampista polacco è forse quello più lontano dall’affare poiché c’è la volontà di continuare insieme. Mario Rui vuole rimanere in Campania ma vedrebbe lo spazio ridotto da Mathias Olivera. Il nome più plausibile è Matteo Politano, il quale è scontento a Napoli e vuole più spazio. Vedremo il proseguirsi della trattativa.