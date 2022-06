Uruguay, l’ex Napoli Gargano denunciato per reati sessuali

Secondo quanto comunicato in Uruguay dall’emittente Radio Universal, due calciatori del Penarol sarebbero stati denunciati per reati sessuali, e tra questi rientra anche l’ex Napoli Walter Gargano. Insieme a lui è coinvolto anche Lucas Viatri, argentino, e i fatti risalirebbero allo scorso marzo. All’epoca fu organizzata una festa privata in una sala per bambini a cui parteciparono diversi giocatori del club uruguaiano. Due donne che lavoravano all’evento e che avrebbero subito le aggressioni con annesse minacce, hanno sporto denuncia. La Procura al momento ha disposto l’esecuzione di alcune perizie e la visione dei filmati di videosorveglianza, mentre il Penarol non prende ancora posizione in quanto si è trattato di un fatto accaduto durante un evento privato.