L’ex centrocampista di Napoli e Udinese Fabio Rossitto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando della stagione appena conclusa e dei possibili acquisti del Napoli per migliorare e portare a casa lo scudetto.

Queste le sue parole:

“Quella appena trascorsa, per me, sarebbe stata la stagione giusta per il Napoli per portare a casa il titolo. Con due/tre innesti importanti come Bernardeschi e Deulofeu, però, le cose possono anche migliorare.”