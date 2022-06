Pino Tagliatela ha parlato della sua storia d’amore con il Napoli. Infatti è stato il portiere degli azzurri a partire dalla stagione 1986 fino al 1999. In 13 anni ha dimostrato tanto attaccamento alla maglia e ha rivelato diversi aneddoti attraverso i social del Napoli. L’ex portiere ha annunciato: ” Il soprannome Batman mi venne dato dopo una bella parata su Savicevic, quell’etichetta si espanse in modo veloce. Tra gli anni che vanno dal 1994 al 1996 mi si presentarono tante offerte. Grandi squadre come Milan, Inter e Roma, mi cercarono, sempre spazzate via perchè l’amore per il Napoli era più forte.” Ha ribadito la passione verso i napoletani e la squadra campana annunciando: “I rinnovi li firmavo senza osservare le cifre ma guardavo solo la durata del contratto. Ero troppo tifoso del Napoli, pagherei per tornare a giocare al San Paolo ed essere acclamato dai tifosi.” Grandi parole di un grande uomo, il quale ha sempre sudato e onorato la maglia partenopea.