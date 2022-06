Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato delle novità a Radio Marte. Il patron del Lecce ha detto: ” Con Aurelio De Laurentiis c’è un rapporto basato sulla stima e sulla professionalità, sempre mantenuti rapporti perfetti. Se Corvino vorrà proveremo ad intavolare trattative con loro:” Damiani ci spiega anche il motivo e l’importanza di un rapporto così speciale: ” Al Sud solo tre squadre militano nella massima Serie: Napoli, Salernitana e Lecce. Faremo di tutto per rimanere in A per l’orgoglio del Meridione.” Così ha concluso il presidente, che ha un solo obiettivo nella testa: la salvezza.