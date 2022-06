Partiamo dalla Georgia, nazionale del neo acquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano non intende fermarsi, allontana le voci e zittisce tutti. Sì, ammutolisce i mal parlieri con una rete fenomenale contro Gibilterra, tira dal cilindro una perla; da una posizione decentrata e dal limite dell’area di rigore, si inventa un pallonetto che stupisce il portiere ma soprattutto i tifosi del Napoli che lo aspettano a braccia aperte. Come se non bastasse l’esterno georgiano regala un assist e aiuta la sua nazionale ad imporsi 4 – 0. La Macedonia del Nord di Elmas invece non va oltre il pari contro la Bulgaria. L’ultimo “napoletano” ad aver disputato una partita in Nations League oggi, è stato Amir Rrahamani. Il Kosovo di Rrahamani, era impegnata contro il Cipro, è arrivata la vittoria anche per Rrahamani e i suoi, che conquistano temporaneamente il primo posto nel girone B.