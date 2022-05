Ceferin: “La UEFA ha stabilito nuovi criteri di qualificazione alle coppe europee. Sulla Superlega…”

Aleksandr Ceferin, presidente UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Congresso europeo di Vienna tenutosi oggi, affrontando svariati temi in merito al calcio europeo. Di seguito le sue parole:

“Quando la UEFA abbandona i suoi interessi, vince il calcio; quando riesce a organizzare un Europeo vince il calcio quando la Uefa lancia una competizione come la Conference League, vince. Abbiamo aiutato federazioni e club, abbiamo speso il 97% per il calcio. Quando la Uefa concorda con l’Eca sul formato delle competizioni, il calcio vince. Quando la Uefa affronta i milionari che pensano di comprare tutto, il calcio vince. Dobbiamo continuare a incoraggiare i pesci più piccoli a lottare per battere i giganti. La legge e la moralità sono dalla nostra parte”.

“Nel 2020 il congresso di Amsterdam è stato caratterizzato dalla pandemia. Quello del 2021 a Montreaux ha visto il tentativo da parte di alcuni oligarchi di capovolgere il mondo del calcio. Quello di oggi si svolge nel mezzo di un tremendo conflitto. Le avversità mettono alla prova e sono orgoglioso di aver lavorato come abbiamo fatto. Quando siamo uniti, nessuno può batterci”.

“La UEFA ha tracciato una linea retta sui criteri di qualificazione alle coppe europee in base ai coefficienti, cioè a prescindere dai risultati sportivi. Abbiamo optato per la meritocrazia sportiva e lo scopo prima del profitto”.

“Superlega? Nelle avversità siamo stati forti, quando siamo uniti il calcio ne esce vincitore. Dobbiamo fare in modo che tutti abbiamo una possibilità, in modo da rendere il calcio un gioco bellissimo”.